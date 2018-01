"Big Bang Theory", arriva in esclusiva su Infinity l'undicesima stagione

Dopo lo strabiliante finale della decima stagione, in cui Sheldon chiede a Amy di sposarlo, nei primi episodi dell’undicesima stagione i due si ritroveranno a litigare, ma a far da paciere sarà inaspettatamente Stephen Hawking, che farà comprendere a Sheldon quanto sia importante Amy per lui. Bernadette e Howard riceveranno invece una bella, e inaspettata, notizia che li spiazzerà non poco. Leonard rischierà invece di essere licenziato, mentre Penny riuscirà a stringere un legame più forte con sua suocera Beverly, riuscendo a farla riappacificare con Leonard.