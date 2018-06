"Grande Fratello", Alessia e Matteo: "Mamma ci sposiamo!"

Dopo la puntata dedicata alla coppia composta da Lucia Bramieri e Angelo, "Obbligo o Verità" - il format digital dedicato al "Grande Fratello" - torna con gli innamoratissimi Alessia e Matteo. Gli ex concorrenti hanno "dovuto" rispondere ad alcune domande personali e fare "terribili" penitenze.



I temi affrontati sono stati diversi: Matteo ha parlato di com'è la sua ex Paola Di Benedetto a letto, mentre Alessia ha dichiarato: "Francesco Monte da 1 a 10? 8". Tante poi le penitenze subite: dallo scherzo che Miss sorriso ha "dovuto" fare alla madre dicendole che a breve si sarebbe sposata, al mangiare una mela senza mani accompagnati dalla colonna sonora del "Tempo delle mele". Come avranno reagito i due piccioncini?