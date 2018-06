"Grande Fratello", Lucia Bramieri e Angelo come nel film Ghost

Dopo la puntata dedicata alla sensuale Mariana, "Obbligo o Verità" - il format digital dedicato al "Grande Fratello" - torna con Angelo e Lucia Bramieri. Gli ex concorrenti hanno "dovuto" rispondere ad alcune domande personali e fare "terribili" penitenze.



I temi affrontati sono stati diversi: dall'esperienza dentro la Casa al possibile flirt tra Lucia e Simone. Tante poi le penitenze subite: la Bramieri e Angelo hanno brindato con uno shot di tequila, ballato la canzone "Barbie Girl" e si sono cimentati nel riprodurre con la plastilina il Telegatto, con in sottofondo la colonna sonora del film "Ghost". Infine il "Ken" italiano si è "beccato" una torta in faccia. Come avrà reagito? Scopritelo guardando l’intervista.