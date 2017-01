"C'è Posta per Te", Bruzzone-Raffaele scrive una lettera a Barbara d'Urso

Sabato 27 febbraio in prima serata su Canale 5 nello studio di "C'è Posta per Te" la nota criminologa Roberta Bruzzone (Virginia Raffaele) manda una lettera a Barbara D'Urso. In esclusiva su Tgcom24 un'anteprima dell'incontro, con la regina dei crimini che si accomoda sulla poltroncina in compagnia di un losco figuro vestito come il killer di "Scream" (con tanto di falce in mano) che non promette nulla di buono...