"C'è posta per te", una toccante storia coinvolge Jude Law

Una toccante storia coinvolge il celebre attore britannico di fama internazionale Jude Law nel quinto e imperdibile appuntamento con "C'è posta per te". Il 6 febbraio alle 21.10 su Canale 5 torna infatti il people show di Maria De Filippi che poi si ferma per una settimana (il 13 non andrà in onda) e dà appuntamento al pubblico il 20 febbraio.