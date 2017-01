"C'è Posta per te", Rete contro la matrigna E Ylenia ringrazia con un video su Fb

La storia di Ylenia , la ragazza di Gela che da tempo cerca di ristabilire un contatto con il padre ma viene osteggiata dalla nuova compagna del genitore, andata in onda sabato scorso a " C'è Posta per te " continua a far discutere. Sono tantissimi infatti i messaggi di solidarietà che ha ricevuto in questi giorni sui social, così Ylenia ha deciso di ringraziare su Facebook : "Ho un pochino metabolizzato la cosa e sto meglio".

"Volevo ringraziare tutti e dire che sto bene, che la registrazione è stata un po' di tempo fa quindi ho un pochino metabolizzato la cosa e sto meglio. Sicuramente rivederlo è un po' pesante, però ce la posso fare, vi ringrazio per i messaggi e tutto quello che state facendo per me, non pensavo che potesse accadere una cosa del genere... Siete tutti nel mio cuore", ha detto in un video messaggio.

Intanto, gli altri protagonisti della storia, il padre Orazio e la nuova compagna Valeria, che si è accanita contro Ylenia indirizzandole persino un "Crepa!", hanno chiuso i rispettivi profili Facebook che subito dopo la puntata sono stati sommersi dagli insulti. La Rete è infatti insorta contro la coppia. Dalle parole di Ylenia si intuisce che la situazione non è migliorata e la ragazza continua a non vedere il papà per colpa della "matrigna".

Sui social sono nate anche pagine che sostengono Orazio e Valeria e proprio su una di queste è apparso un messaggio della figlia della coppia Giorgia: "Non voglio giustificare nessuno, so che l'immagine che è passata dei nostri genitori non è ottima - ha scritto la ragazza - però volevo dire che ci sono cose che voi non sapete, e non potrete mai sapere, perché una storia di 20 anni non si può raccontare in 40 minuti".