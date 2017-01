"C'è posta per te" commuove l'Italia e fa il pieno di ascolti

Le storie di Maria De Filippi a " C'è Posta per te " fanno commuovere l'Italia e registrano il pieno di ascolti nella prima puntata del 2016. La 19esima edizione ha esordito in modo straordinario, con il 27% di share pari a 5 milioni 750 mila telespettatori, superando di ben 12 punti percentuali Raiuno. Il people show con ospiti Marco Mengoni e le star de Il Segreto è stato il programma più visto della giornata, conquistando prima e seconda serata.

Non era un sabato sera facile, con la ripartenza del campionato di serie A e il match Roma-Milan. Ma il programma di Maria conferma la fidelizzazione degli italiani che dura da tantissimi anni ottenendo una copertura di oltre 13 milioni di spettatori. Grandissimo successo confermato anche sui social: l'hashtag #cepostaperte, balzato subito al primo posto della classifica delle tendenze Twitter Italia, conquista il primo ambitissimo posto delle tendenze mondiali.

IL DIRETTORE DI CANALE 5 - Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, è soddisfatto: "I numeri da record ottenuti ieri sera dal ritorno di 'C'è Posta per te', dimostrano una sola cosa: ai telespettatori italiani il programma è mancato moltissimo, non vedevano l'ora tornasse in palinsesto. Mai come in questo momento la gente ha voglia e bisogno di belle storie, di emozioni pulite, di sorprese e riflessioni profonde sulla famiglia, sull'amore, sull'amicizia. 'C'è posta per te' è tutto questo e molto altro ancora. Maria De Filippi è una grande certezza di Canale 5. Riesce sempre più a sorprendere, coinvolgere ed emozionare il pubblico, ma anche a farlo riflettere. I telespettatori hanno premiato l'impegno di Maria e del suo straordinario gruppo di lavoro".