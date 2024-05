Tapiro d’Oro col pannolone a Enrico Mentana dopo la polemica con Lilli Gruber: "Non me lo merito"

Enrico Mentana rifiuta un Tapiro d'oro col pannolone che Valerio Staffelli voleva consegnare al direttore del Tg La7, accusato lunedì sera da Lilli Gruber di "incontinenza" per averle ceduto la linea molto in ritardo. "Non me lo merito, c'è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri", risponde Mentana. "Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente".

Sul comunicato diffuso da La7, commenta: "Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente". Infine, Staffelli, munito di vistosi orecchini, gli chiede se effettivamente sarebbe in trattativa per passare al Nove, "per saltare in alto di due canali". Ma il compagno di Francesca Fagnani rilancia con un suo ritorno al Tg5, ipotesi tutt'altro che peregrina: "Forse il salto lo faccio di due canali più in basso e sono ca**i vostri…".