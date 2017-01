"Ma sei ancora single? Mi aspettavo che lo dicesse persino il presidente Mattarella nel discorso di fine anno..". Stavolta la destinataria della lettera di Lucianina Littizzetto a "C'è posta per te" è Belen Rodriguez. La comica ha scherzato con la showgirl argentina nella nuova puntata del people show di Maria De Filippi che vedremo sabato 20 febbraio in prima serata su Canale 5. Tgcom24 offre una clip divertente in anteprima.