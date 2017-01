"C'è posta per te", fa cinquina e si aggiudica la serata

Quinta puntata e quinto plebiscito per “C'è Posta per Te”, che fa cinquina e ancora una volta si aggiudica il miglior risultato della serata. Con il 26.30% di share pari a 5 milioni 703 mila telespettatori stacca il competitor di Rai Uno "Sogno e son desto 3", fermo al 14.92%, di oltre 11 punti percentuali di share. Stop per una settimana, poi il 20 febbraio si riparte.