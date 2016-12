Taylor Swift è la donna più hot del 2015

"Onestamente, non avevo una definizione precisa del femminismo quando ero più giovane. Non avevo avuto modo di vedere che è fondamentale per crescere nel mondo in cui viviamo", ha spiegato Taylor Swift, condannando i "doppi sensi sui titoli dei giornali e la doppia morale nel modo in cui le cose vengono percepite. Un uomo che parla dei suoi sentimenti mostrandosi vulnerabile è coraggioso, una donna che fa la stessa cosa piagnucola", dice la popstar, reduce dai trionfali Billboard Music Awards, che ha dominato con 8 premi.



"Finora, questo è stato il mio anno migliore. Ho fatto un album proprio come lo avevo in mente e sono orgogliosa di questo", ha raccontato la Swift, che ha pian piano messo da parte lo stile country, abbracciando il pop, fino alla consacrazione con "1989".



Mai volgare o troppo svestita, determinata e ambiziosa nonostante i soli 25 anni, la Swift mantiene fede a se stessa anche nelle foto scattate per Maxim, dimostrando che per avere fascino non c'è bisogno di spogliarsi per forza.