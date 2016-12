18 maggio 2015 Billboard Music Awards, Taylor Swift trionfa con 8 premi La cantante vince nelle principali categorie, nella serata in cui lancia il nuovo video "Bad Blood", che vede la partecipazione di tante amiche star Tweet google 0 Invia ad un amico

11:22 - Taylor Swift domina i Billboard Music Awards 2015 con ben 8 premi nelle principali categorie, nella serata in cui lancia il nuovo video "Bad Blood". Tre premi, tra cui miglior artista rap, per Iggy Azalea, Pharrell Williams e Sam Smith, eletto artista maschile dell'anno e miglior emergente. Due statuette per gli One Direction, premiati come miglior gruppo e per il miglior tour. Premi anche per Calvin Harris, Hozier, Enrique Iglesias e John Legend.

Taylor Swift è stata assoluta protagonista dei premi organizzati dalla rivista specializzata statunitense, che vengono assegnati in base ai dati di vendita degli artisti oltre che sulla loro popolarità. Alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, dove si è svolta la premiazione, la Swift si è confermata cannibale del pop, conquistando i premi più prestigiosi, comprese le statuette come miglior artista dell'anno, miglior artista femminile e miglior album. Durante la serata, la cantante ha presentato anche il video del nuovo singolo, in cui canta e balla al fianco di comparse molto speciali. Il video ospita infatti le amiche star dell'artista, dalle colleghe Selena Gomez a Hayley Williams dei Paramore, alle attrici Jessica Alba e Ellen Pompeo, fino alle top model Cara Delevingne, Gigi Hadid e Cindy Crawford.



Tra i momenti da ricordare della serata, presentata dalla modella e moglie di John Legend, Chrissy Teigen, la dedica degli One Direction all'ex membro del gruppo Zayn Malik. Premiati come miglior gruppo, Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan e Liam Payne, al primo red carpet senza il cantante di origini pakistane, hanno avuto un pensiero per l'ex compagno di avventure: “Questo premio è per i nostri fan, ma c’è un’altra persona con cui vorremo condividerlo ed è nostro fratello Zayn”, ha detto Payne nel discorso di ringraziamento.



Particolare anche il videomessaggio inviato da Sam Smith, che non ha potuto partecipare alla serata, perché ancora convalescente dopo l'operazione alle corde vocali che lo ha costretto a cancellare numerose date del suo tour e che gli impedisce di parlare. La star ha mostrato alcuni cartelli sui quali aveva scritto il proprio discorso di ringraziamento.

TUTTI I VINCITORI DELLA SERATA

TOP ARTIST Taylor Swift

TOP FEMALE ARTIST Taylor Swift

TOP RADIO SONG John Legend "All of Me"

TOP MALE ARTIST Sam Smith

TOP DANCE/ELECTRONIC ARTIST Calvin Harris

TOP BILLBOARD 200 ARTIST Taylor Swift

TOP LATIN ARTIST Romeo Santos

TOP ROCK ARTIST Hozier

TOP R&B ARTIST Pharrell Williams

TOP RADIO SONGS ARTIST Sam Smith

TOP STREAMING ARTIST Iggy Azalea

TOP SOCIAL ARTIST Justin Bieber

TOP DIGITAL SONGS ARTIST Taylor Swift

TOP HOT 100 ARTIST Taylor Swift

TOP NEW ARTIST Sam Smith

TOP RAP SONG Iggy Azalea feat. Charli XCX, "Fancy"

TOP BILLBOARD 200 ALBUM Taylor Swift, "1989"

TOP DUO/GROUP One Direction

TOP CHRISTIAN ARTIST Hillsong United

TOP SOUNDTRACK Frozen

TOP R&B ALBUM Pharrell Williams, "G I R L"

TOP RAP ALBUM J. Cole, "2014 Forest Hills Drive"

TOP COUNTRY ALBUM Jason Aldean, Old Boots, New Dirt

TOP ROCK ALBUM Coldplay, "Ghost Stories"

TOP CHRISTIAN ALBUM Lecrae, "Anomaly"

TOP DIGITAL SONG Meghan Trainor, "All About That Bass"

TOP LATIN ALBUM Enrique Iglesias, "Sex and Love"

TOP DANCE/ELECTRONIC ALBUM Lindsey Stirling, "Shatter Me"

TOP TOURING ARTIST One Direction

TOP RAP ARTIST Iggy Azalea

TOP COUNTRY ARTIST Florida Georgia Line

TOP HOT 100 SONG Taylor Swift, "Shake It Off"

BILLBOARD CHART ACHIEVEMENT AWARD PRESENTED BY SAMSUNG GALAXY (PREMI) Taylor Swift

TOP STREAMING SONG (AUDIO) John Legend, "All of Me"

TOP STREAMING SONG (VIDEO) Taylor Swift, "Shake It Off"

TOP R&B SONG Pharrell Williams, "Happy"

TOP COUNTRY SONG Jason Aldean, "Burnin' It Down"

TOP ROCK SONG Hozier, "Take Me to Church"

TOP LATIN SONG Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno & Gente de Zona, "Bailando"

TOP DANCE/ELECTRONIC SONG DJ Snake & Lil Jon, "Turn Down For What"

TOP CHRISTIAN SONG Carrie Underwood, "Something in the Water"