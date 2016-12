Taylor Swift, account violati dagli hacker: "Non avete mie foto osé"

Taylor Swift nel mirino degli hacker. Un gruppo di pirati informatici ha attaccato i profili Twitter e Instagram della cantante, minacciando di pubblicare foto osé, se la Swift non paga un riscatto in Bitcoin. La star del pop però non si è lasciata intimidire: "Buon divertimento con photoshop perchè tanto non c'è nulla", ha scritto sui social. Pochi mesi fa, gli hacker avevano colpito altre celebrities.