A Cannes 77 Meryl Streep riceverà la Palma d'oro onoraria

Meryl Streep onorata del premio

"Sono immensamente onorata di ricevere la notizia di questo prestigioso riconoscimento. Vincere un premio a Cannes, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il traguardo più alto nell'arte del cinema", ha commentato Meryl Streep, 74 anni e una filmografia in cui è difficile scegliere, da "Il Cacciatore" a "Piccole Donne" diretto da Greta Gerwig, presidente della giuria quest'anno. "Stare all'ombra di coloro che sono stati precedentemente onorati è una lezione di umiltà ed emozionante in egual misura. Non vedo l'ora di venire in Francia per ringraziare tutti di persona a maggio", ha proseguito.