Taylor Swift compra i domini dell'hard con il suo nome

16:07 - Taylor Swift ha acquistato i domini TaylorSwift.porn e TaylorSwift.adult per sottrarli a eventuali malintenzionati. Dal prossimo giugno, si potranno acquistare liberamente estensioni come .porn, .adult o .sucks e l'ICANN, la società che assegna i domini, ha concesso a brand e artisti internazionali una sorta di diritto di prelazione. Un'occasione colta al volo dalla previdente popstar.

L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ), ha deciso di estendere le tipologie di domini, per evitare che si arrivi a esaurire i tradizionali. com e .org. Così, accanto a .music o .media, ecco fiorire anche una serie di estensioni legate al mondo del porno, che la società ha deciso di gestire con i guanti di velluto. Da qui la possibilità concessa a nomi di carattere internazionale di accedere a questi domini e poterli acquistare prima che parta la commercializzazione libera, aprendo una speciale finestra di vendita ribattezzata "Sunrise period".



Taylor Swift è stata tra le prime ad approfittare dell'opportunità offerta dall'ICANN, che pare abbia fissato a 2500 dollari il prezzo di ogni dominio. Un'inezia per un'artista dal conto in banca come quello della Swift che, secondo la rivista Forbes, nel 2013 aveva un patrimonio stimato di 230 milioni di euro. Questo prima che il suo 1989 diventasse il secondo album più venduto del 2014, con conseguente pioggia di milioni nelle tasche della biondina più popolare d'America.



Già in passato la Swift aveva dato prova di essere molto oculata quando si tratta di affari. Oltre all'assicurazione record delle sue gambe, valutate 40 milioni, la popstar ha ritirato la sua discografia da Spotify, dichiarando guerra alle piattaforme streaming e brevettato i testi del suo quinto album dopo il successo della hit Shake it Off.



Questa volta la Swift ha giocato d'anticipo per preservare la sua privacy, anche questo un atteggiamento non nuovo: pochi mesi fa la cantante aveva postato su Instagram una foto in bikini, bruciando sul tempo i paparazzi che l'avevano pizzicata in vacanza. E agli hacker che avevano violato i suoi account social, la popstar aveva risposto per le rime, naturalmente sul web. Dietro la faccia acqua e sapone si nasconde una donna d'affare pronta a tirare fuori gli artigli quando serve.