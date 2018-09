Steven Seagal: "Il mio sogno è fare un film con Benigni"

Al settimanale, Seagal ha parlato del suo nuovo film: "Questa volta interpreto un soldato, che ha finito per compiere azioni terribili ed è in cerca di perdono da parte di Dio. Suo malgrado è costretto a ridiventare una sorta di killer in cerca di giustizia quando una ragazza viene rapita".



E a proposito di cinema, ci tiene a precisare: "Scelgo i film in base ai valori che trasmettono e ai temi che affrontano. Attrition parla di onore, dignità, devozione alla causa, ma anche della volontà di fermare il traffico di esseri umani e, ovviamente, della fierezza delle arti marziali. È il film migliore che abbia mai fatto e ha visto coinvolte tante belle persone. E anche tanti soldi!".



L'attore racconta la lezione di vita più grande che ha imparato da giovanissimo: "Ero un ragazzino vivace, indubbiamente, eppure da allora ho iniziato a esercitarmi e non ho mai smesso di allenarmi. Le arti marziali sono la mia vita, il mio karma. Mi hanno fatto apprendere la più grande lezione della mia vita: più ti eserciti, più impari. Ed è l’unica via per migliorare e migliorarsi, come artista, come atleta, ma soprattutto come essere umano".