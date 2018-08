Steven Seagal lavorerà per il governo russo. L'annuncio è stato dato su Facebook direttamente dal ministero degli Esteri di Mosca, che ha specificato il ruolo creato appositamente per l'attore: il 66enne, celebre per i suoi film d'azione, è stato nominato inviato speciale per i rapporti con gli Stati Uniti. Seagal, statunitense ma cittadino russo dal 2016, si occuperà della "sfera umanitaria" tra i due Paesi.