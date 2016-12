Steven Seagal, Vladimir Putin concede la cittadinanza russa all'attore

Nel 2014 in una intervista al quotidiano governativo Rossiskaia Gazeta, il campione di arti marziali aveva descritto come "molto ragionevole il desiderio di Putin di proteggere i russofoni di Crimea, i loro beni, e la base russa di Sebastopoli". Il protagonista di film come "Sfida tra i ghiacci" e "Trappola in alto mare" aveva anche criticato gli Stati Uniti dopo gli avvertimenti verbali rivolti da Obama a Mosca sul rispetto delle norme internazionali. Seagal aveva bollato senza mezzi termini la politica americana in Ucraina come "idiota", non escludendo già all'epoca di seguire l’esempio del collega francese Gerard Depardieu nella richiesta della cittadinanza russa.