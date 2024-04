Billie Eilish e il sesso: "Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione"

Tgcom24

Per Billie Eilish il sesso è una parte centrale della vita, vissuta non come semplice atto ludico. La conoscenza della propria sfera sessuale e del proprio corpo va di pari passo con l'accettazione della propria fisicità. Per questo, come racconta, la masturbazione è un passaggio importantissimo. E proprio per questo motivo spiega di vivere questi momenti di auto piacere davanti allo specchio. "Guardarsi allo specchio e pensare 'sto davvero bene in questo momento' è di grande aiuto - racconta -. Si può creare la situazione in cui ci si trova per essere sicuri di avere un bell'aspetto. Puoi fare in modo che la luce sia molto fioca, puoi indossare un vestito specifico o una posizione specifica che ti doni di più. Ho imparato che guardarmi e guardarmi mentre provo piacere mi è stato di grande aiuto per amarmi e accettarmi, per sentirmi forte e a mio agio". Un'esperienza vissuta in maniera libera e totalizzante, al punto che Billie conclude: "Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione!".

Rolling Stone

Ma sesso per Billie Eilish non significa solo autoerotismo, ovviamente. Ha fatto scalpore qualche mese fa il suo "coming out" sull'attrazione verso le donne, un coming out in realtà non previsto e non voluto e che comunque ha lasciato sorpresa l'artista dal momento che riteneva ovvia una certa sua apertura sessuale e il non essere incasellata in questa o quella categoria. Nel nuovo album c'è una canzone, "Lunch", che tratta di un rapporto sessuale in maniera piuttosto esplicita e Billie spiega come sia cambiata la sua visione in merito all'attrazione verso una donna. "Quella canzone è stata in realtà parte di ciò che mi ha aiutato a diventare quello che sono, a essere reale - spiega lei -. Ne ho scritta una parte prima ancora di fare qualcosa con una ragazza, e poi ho scritto il resto dopo. Sono stata innamorata delle ragazze per tutta la vita, ma non capivo, fino a quando, l'anno scorso, ho capito che volevo che la mia faccia fosse in una vagina. Non ho mai pensato di parlare della mia sessualità, nemmeno in un milione di anni. È davvero frustrante per me che sia venuto fuori".