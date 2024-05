Milano, 20mila persone sfidano la pioggia per i Big della musica italiana

Migliaia di persone, circa 20mila, si sono date appuntamento in piazza Duomo, nonostante il maltempo che ha colpito il capoluogo meneghino , per sentire cantare dal vivo i loro idoli. Sul palco dodici artisti, tra i più amati del panorama italiano, ognuno con tre brani . Ad aprire Noemi e a chiudere Ultimo , per oltre tre ore di musica ed emozioni.

Leggi Anche Ultimo lancia "Altrove", il nuovo singolo dedicato alla fidanzata Jacqueline Luna

Sotto una pioggia scrosciante, la prima a salire sull'immenso palco allestito nel cuore della città è stata Noemi con "Glicine", il suo ultimo singolo "Non ho bisogno di te" e "Mukumba", cantata con Carl Brave arrivato a sorpresa. "Scelgo le canzoni che mi piacciono, delle volte ci sentiamo un po' insicuri, e invece dobbiamo dare un calcio a tutte le cose che non ci fanno sentire abbastanza. La musica è una forza che ci unisce", ha detto al termine dell'esibizione. Nonostante il meteo nessuno degli artisti si è risparmiato, neanche Gazzelle, il secondo in scaletta, impaurito da un possibile raffreddore. "In questi mesi ho scritto un po' di canzoni - ha annunciato -e vediamo cosa esce, cercherò di non farvi piangere troppo".

Dopo il cantautore romano è salita sul palco del concerto di Radio Italia un'emozionatissima Alessandra Amoroso, che si è scatenata alternando la propria voce al coro del pubblico, finalmente con gli ombrelli chiusi. Dopo aver cantato "Fino a qui", "Stupendo fino a qui" e "Camera 209" ha reso omaggio ai suoi fan: "Grazie a tutti quanti per quello che avete fatto, fino a qui e oltre. Sono stati 15 anni meravigliosi, amori, passioni, gioie e dolori e successi. Se dovessi perdere l'emozione cambierei lavoro, quindi continuo a emozionarmi".

E' iniziata con il richiamo di rito "Milano ci sei?" l'esibizione di Geolier, l'artista partenopeo secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo che ha mandato in sold out lo stadio Maradona di Napoli per ben tre volte, amatissimo anche nel nord Italia. "Essere qui è un'emozione che non si può quantificare - ha detto, a pochi giorni dal lancio del suo nuovo album "Dio Lo sa" -. Sarà un disco più maturo, ho dato tutto me stesso, spero che la gente lo apprezzerà". In stile rock total black Antonio "Stash" Fiordispino, frontman e chitarra dei The Kolors. "E' un sogno essere qui per noi ragazzi! Volevo ringraziarvi per averci regalato un sogno. Un anno fa questo concerto lo guardavamo da casa". Il gruppo ha quindi fatto ballare il pubblico con i suoi più grandi successi: "Un ragazzo una ragazza", "Italodisco" e l'ultimo singolo "Karma".

Il pubblico ha continuato a scatenarsi prima con Emma, che per l'occasione ha scelto "Mezzo Mondo", "Apnea" e l'ultimo lavoro "Femme Fatale" e Mahmood, che ha incendiato piazza Duomo con "Tuta Gold", "Overdose" e non solo: a sorpresa il cantante è stato raggiunto sul palco da Geolier per duettare sulle note di "Personale".

Senza freni Gianna Nannini, che ha trasformato la voglia di ballare in emozione pura con "Sei nell'anima", che oggi è "un disco, film, libro, che nasce dall'anima, perché la musica ti viene da dentro". La commozione ha poi lasciato spazio ancora al ballo con Annalisa e le sue hit: "Bellissima", "Mon amour" e "Sinceramente".

Cambio di atmosfera con Ghali, che ha chiesto "un minuto di silenzio per tutte le vittime in Palestina", a cui il pubblico ha aderito. "Questo è l'unico silenzio che dobbiamo fare - ha detto -. Per il resto non abbiate mai paura di parlare contro ogni tipo di ingiustizia". Reduce dall'Eurovision Song Contest di Malmo, in Svezia, è stata la volta di Angelina Mango. Sulla mano, per la serata, "mi sono scritta 'la vita è preziosa', io le scelte le faccio per amore - ha detto - mai per odio o per rancore, spero di imparare ancora molto nella mia vita". Ha chiuso la nottata di musica Ultimo, che al pubblico ha regalato un inchino e poi si è avvicinato alle transenne, per cantare letteralmente in mezzo alla folla. Per la prima volta ha cantato dal vivo "Altrove", che dà il nome al suo ultimo album, per poi proseguire con "Occhi lucidi" e chiudere con "I tuoi particolari".