Lady Gaga in perizoma alza la temperatura sui social

Lady Gaga ha fatto gli auguri in ritardo ai fan, condividendo su Twitter una sua foto nei boschi con indosso solo un bikini bianco con tanto di perizoma che mostra il suo lato B e il suo corpo tonico e in forma. Nel post social ha scritto: "Felice anno nuovo. Alla felicità. Salute. Amore. E alla semplicità della meravigliosa natura indimenticabile, la vita". L'immagine ha acceso e riscaldato il cuore dei fan, che hanno reagito con entusiasmo.

Lady Germanotta arriverà finalmente in Italia per portare il suo "Joanne World Tour" nell'unica data al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Il concerto, inizialmente previsto per il 26 settembre, era stato posticipato al 18 gennaio dopo che la star aveva accusato problemi fisici che l'avevano indotta a rimandare parte del suo tour. La data di Milano sarà anche l'occasione per festeggiare i dieci anni di carriera, visto che il suo esordio, "The Fame", è stato pubblicato nel 2008.