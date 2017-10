18 settembre 2017 16:04 Lady Gaga getta la spugna: il tour europeo slitta al 2018 La cantante, che aveva già annullato alcune date nelle scorse settimane, sta ancora male. Confermata invece la seconda parte del tour nordamericano che prende il via il 5 novembre

Lady Gaga non ce la fa. Dopo aver annullato il concerto di Rio negli scorsi giorni per la fibromialgia che l'affligge, la popstar ha deciso di far slittare anche il tour europeo al 2018. Era attesa a Milano, per l'unica data italiana, il 26 settembre. L'annuncio che la cantante dovrà rimanere sotto cura per le prossime settimane è arrivato tramite i social ed è stato accompagnato da una foto in preghiera mentre tiene un rosario tra le mani.

Il dolore mi impedisce di vivere una vita normale e ora anche di fare ciò che amo di più: esibirmi per i miei fan Lady Gaga Sei settimane di tour programmato che così finisce in ghiacciaia, rimandato al prossimo anno. D'altro canto le condizioni fisiche di Lady Gaga non le permettono di esibirsi al meglio. E così con un post con il cuore in mano lei ha spiegato la decisione di fermarsi.



"Sono sempre stata onesta circa le mie battaglie per la mia salute fisica e mentale. Ho cercato per anni di arrivare alla radice di tutto. E' complicato e difficile da spiegare e stiamo cercando di farci un quadro preciso. Non appena mi sentirò più forte e quando sarò pronta racconterò la mia storia più in profondità, e ho in progetto di farlo in maniera forte, in modo da non solo aumentare la consapevolezza di quello che è accaduto ma anche di espandere la ricerca per altri che soffrono come faccio io, per aiutare a fare la differenza".