Lady Gaga star a Las Vegas, contratto milionario per due anni di concerti

In un comunicato sui social Miss Germanotta ha detto: "Las Vegas è la terra di Elvis, Tony Bennet, Frank Sinatra, il Rat Pack, Elton John, Judy Garland e Liza Minelli. Per me, suonare a Las Vegas è il sogno di una vita e sono onorata di aggiungere il mio nome a un tale elenco di performer e di poter creare uno show come non è stato mai visto qui. Posso dirvi esattamente quello che ho detto ai referenti di MGM e del Park Theater: se c'è una cosa di cui potete stare certi è che lascerò il mio cuore sul palcoscenico ogni notte. Grazie ai miei fan, che hanno sempre creduto in me: ci vediamo a Las Vegas, gente, ce l'abbiamo fatta".



La cantante pop allunga la lista delle star che hanno scelto una residency nella città del Nevada all'apice del loro successo, dopo Celine Dion, Jennifer Lopez e Britney Spears, mentre in passato erano protagonisti grandi nomi a fine carriera.



Lady Gaga farà tappa in Italia il prossimo 18 gennaio (Forum di Assago), per il "Joanne World Tour": sarà la data di recupero del concerto previsto a settembre che aveva dovuto annullare per problemi di salute.