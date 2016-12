"Hotel Transylvania 2", Dracula diventa nonno

La sua nuova missione è far emergere nel riccioluto nipotino Dennis, nato dal matrimonio tra la figlia Mavis e l'umano Johnny, la parte "mostruosa" ereditata dalla mamma, per diventare un vero piccolo vampiro. Impresa portata avanti con amici come Frank Frankenstein, Murray la mummia, Wayne il lupo mannaro, Griffin l'uomo invisibile, che innesca inevitabilmente una serie di comiche catastrofi. Tra le novità del sequel c'è la comparsa del padre di Dracula, Vlad.



"Rappresenta l'immagine classica del vampiro - ha spiegato il regista a Latino review - E' cupo, odia gli umani e forse sente ancora il bisogno di un po' di sangue, chi lo sa... quando arriva renderà le cose molto più complicate per Dracula. In Hotel Transylvania 2 continueremo a sviluppare le dinamiche familiari al centro anche del primo film. Mavis e Jonathan ora sono sposati e sono diventati genitori. Mostri e umani vivono insieme pacificamente e Dracula deve capire che ruolo ha in questo nuovo mondo. Ci si chiede inoltre se il nipotino sia umano o vampiro, ognuno tira dalla sua parte".