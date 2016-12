"Quando c'era Marnie", l'ultimo film dello studio Ghibli

Una anteprima importante che però ha lasciato un po' di amarezza a tutti gli amanti del cinema. Perché al Giffoni Film Festival è stato presentato " Quando c'era Marnie ", quello che rischia di essere l'ultimo film dello Studio Ghibli, che ha fatto conoscere in tutto il mondo l'animazione giapponese. La nuova pellicola diretta da Hiromasa Yonebayashi , allievo prediletto di Miyazaki , sarà distribuita nelle sale italiane il 24, 25 e 26 agosto.

Il film è stato annunciato come l'ultimo capitolo della storia del Ghibli, il famoso studio fondato nel 1985 da Myazaki e dal suo socio e mentore Takahata. Una chiusura per ora temporanea, anche se gli esperti sono pronti a scommettere che sarà definitiva, provocata soprattutto dal flop del film di Isao Takahata "La principessa splendente" ma, soprattutto, dal ritiro dalle attività cinematografiche di Hayao Myazaki.



Il film, attesissimo, racconta la storia di Anna, dodicenne orfana, timida e introversa, che, a causa di motivi di salute, va a trascorrere un periodo di vacanza presso una coppia di parenti. In una villa apparentemente disabitata la piccola incontra Marnie, una misteriosa ragazza dai capelli lunghi e biondi. L'amicizia tra le due preluderà a sorprese che riveleranno ad Anna molti aspetti sconcertanti di Marnie.