Addio a Susan Buckner: era una delle Pink Ladies in "Grease"

Era nota per aver interpretato la cheerleader Patty Simcox nella commedia musicale del 1978 "Grease" . "Susan è morta pacificamente il 2 maggio circondata dai propri cari", ha riferito l'addetta stampa della famiglia Buckner. Sconosciute le cause della morte.

Il ricordo della figlia "La luce che ha portato in ogni stanza ci mancherà per sempre - ha detto a People la figlia, Samantha Mansfield - Era magica e sono stato molto fortunata ad averla come migliore amica".

La carriera Nata nel 1952 a Seattle, Susan Buckner si era fatta un nome nel circuito dei concorsi, vincendo Miss Washington nel 1971 prima di rappresentare lo stato al concorso Miss America l'anno successivo. Entrata nel mondo dello spettacolo, diventata una delle The Golddiggers, un gruppo di canto e ballo tutto al femminile presente al "Dean Martin Show" e facendo apparizioni in "The Mac Davis Show", "Sonny and Cher" e "The Brady Bunch Variety Hour".