Adam Sandler pizzicato a Milano: riprese top secret insieme a George Clooney

Adam Sandler (recentemente eletto da Forbes la star più pagata di Hollywood) è stato avvistato dai paparazzi e dai fan insieme alla moglie Jackie e alla figlia 18enne Sadie Madison (che ha spento le candeline il 6 maggio, lo stesso giorno di George Clooney) a spasso per il quadrilatero della moda in Via Montenapoleone. L'attore ha concesso selfie e sorrisi ai passanti, mentre si concedeva qualche ora di pausa dal set insieme alla sua famiglia. Si tratta di un ritorno a Milano per Adam Sandler, che nel 2018 aveva girato in città alcune scene di "Murder Mistery" in compagnia della collega Jennifer Aniston.

George Clooney e Adam Sandler: ecco le indiscrezioni sul film

Sandlar e Clooney sono stati visti nei pressi del binario 20 della Stazione Centrale di Milano, in abiti anni Novanta, dopo che nei giorni scorsi avevano fatto tappa in Emilia Romagna. Proprio nel piacentino Clooney il 6 maggio ha festeggiato 63 anni con tanti palloncini colorati e una maxi torta alla frutta, oltre a centinaia di pasticcini per la troupe. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la tappa lombarda, tra il 17 e il 30 maggio le riprese si sposteranno tra Arezzo, Pienza e la Val D'Orcia. Sono ancora poche le informazioni circa la natura del film che stanno girando in Italia, che dovrebbe essere un "divertente romanzo di formazione per adulti". Alcune voci vogliono Noah Baumbach alla regia, mentre per il cast circolando i nomi di Laura Dern e della nostra Alba Rohrwacher. Per la stampa statunitense il film potrebbe intitolarsi "Jay Kelly", dal nome del protagonista interpretato da Clooney.