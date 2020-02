Adam Sandler al vetriolo, vince l’Indipendent Spirit Award e attacca l'Academy: "Quei figli di p***ana si tengano i loro Oscar"

Nella serata precedente alla notte degli Oscar, Sandler vincitore del premio come miglior attore agli Indipendent Spirit Awards, ha regalato un discorso, misto di sarcasmo, autoironia e feroci critiche ai membri dell’Academy. Prima ha voluto rendere omaggio agli altri attori candidati al premio: "Da ora ora e per sempre sarete ricordati come quelli che sono stati sconfitti da quel bastardo di Adam Sandler".

Poi ha ricordato: "Alcune settimane fa il fatto di essere stato snobbato dall’Academy, mi ha ricordato di quando ho brevemente frequentato la scuola superiore ed ero stato ignorato nella categoria “più bello” dell'annuario della scuola. Quel premio venne dato a un cretino con il giubbotto in jeans di nome Skipper Jenkins. Ma i miei compagni di classe mi onorarono di un altro premio, forse anche più prestigioso, quello alla migliore personalità" E ha poi concluso al vetriolo: "E stasera, guardandomi intorno, mi rendo conto che gli Independent Spirit Awards sono i premi per la “Miglior personalità” di Hollywood. Quindi lasciamo che tutti quei cog**oni figli di p***ana con i capelli cotonati si tengano i loro Oscar domani sera! Il loro bell’aspetto svanirà col tempo, mentre la nostra personalità indipendente risplenderà per sempre!"

ALTRI VINCITORI DEGLI SPIRIT AWARDS 2020 - Durante la cerimonia che si è tenuta a Santa Barbara in California, a vincere il premio come Miglior Film è stato "The Farewell – Una Bugia Buona" di Lulu Wang, Insignito dell'alloro come miglior film straniero, invece, il sudcoreano "Parasite" di Bong Joon-Ho. Miglior attrice, invece, è stata scelta Renée Zellweger per la sua interpretazione nella pellicola "Judy" di Rupert Goold.

I PREMI AL CINEMA INDIPENDENTE AMERICANO - Nati nel 1984 da un’idea di Gregory Nava e Anna Thomas, gli Independent Spirit Awards sono i premi cinematografici americani che l’organizzazione no-profit IFP/West assegna annualmente ai migliori prodotti del cinema indipendente, realizzati tassativamente sotto i 22.5 milioni di dollari di budget.

