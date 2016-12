Asia Argento: "Ho smesso di fare l'attrice perché non ero felice"

Non recita più Asia Argento e ora che è passata dall'altra parte della macchina da presa e fa la regista racconta ai ragazzi del Giffoni Film Festival la nuova esperienza. L'artista, dopo aver ricevuto il premio Experience Award, si è commossa e ha confessato: "Ho smesso di fare l'attrice perché non ero più felice da almeno dieci anni. Ero diventata una mestierante, non sceglievo più per la qualità".

"Come attrice non sono mai stata ambiziosa - ha detto Asia - e penso neanche di talento. Credo mi scegliessero solo per la forte personalità. I ruoli però non sono camicie che ti togli facilmente. Il personaggio che mi ero attaccato addosso si era mangiato la vera io. Ora non mi farò più mettere etichette".



Asia ha quindi sorriso ricordando di aver vestito i panni, almeno una cinquantina di volte, di una prostituta: "Ho interpretato questo ruolo in tutte le variazioni. Ma ora non interpreterei neanche Madre Teresa. Facevo l'attrice soprattutto perché volevo dimostrare di essere diversa, di essere qualcuno, ma ho capito che un attore non è un artista, ma uno strumento. E ho smesso di cercare di piacere a tutti". Adesso si dedica soprattutto alla regia, e dopo il film "Incompresa" sta ladorando d aun anno a un nuovo progetto: "Ma non voglio dire di più. Preferisco parlare delle cose quando riesco a realizzarle".



A proposito delle difficoltà per sua figlia adolescente nell'avere due genitori artisti, la Argento ha risposto: "Non ne voglio parlare, provo un certo pudore a parlare dei miei figli. Io ho vissuto con difficoltà l'essere figlia d'arte per quanto fossi fiera dei miei genitori. Ho affrontato pregiudizi dai miei coetanei, perché la gente proietta sul rutilante mondo dello spettacolo qualcosa che non c'è".