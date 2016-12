Alessandro Baricco: "Adriano Celentano mi chiese aiuto per il cartoon"

Ospite al Giffoni Film Festival, lo scrittore Alessandro Baricco ha raccontato la sua collaborazione con Adriano Celentano. Il Molleggiato ha infatti curato il progetto del cartoon a puntate "Adrian", che andrà in onda su Canale 5 nella prossima stagione. "E' venuto alla Scuola Holden, in cerca di qualche autore che potesse aiutarlo - ha dichiarato Baricco - Gli abbiamo fatto tre-quattro nomi e so che due-tre sono sopravvissuti".