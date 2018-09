Mattarella firma il decreto per Genova | Verso Gemme Commissario straordinario

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge per le emergenze, in cui sono inserite le misure per Genova . Il provvedimento ha quindi l'autorizzazione per essere trasmesso in Parlamento. Intanto sarebbe stato raggiunto l'accordo sul nome del commissario all'emergenza: si tratta del manager genovese di 70 anni Claudio Andrea Gemme (indicato dalla Lega).

Gemme: "Ho dato la mia disponibilità" - - "Ho dato la mia disponibilità a fare il Commissario, è una bella sfida per chiunque accetti questo incarico", ha detto Gemme, sottolineando però di non aver ancora avuto alcuna comunicazione ufficiale sulla sua eventuale nomina.



Gemme, 70 anni, è presidente di Fincantieri Sistemi Integrati. E' stato prima in Finmeccanica e poi alla Ansaldo. Ha lavorato a lungo all'estero, in Russia, in Germania e in Giappone. In passato vicino alla presidenza di Confindustria Genova, siede nel Consiglio di presidenza di Confindustria. Laureato in Scienze Economiche e Politiche, ha diversi incarichi come quello nel CdA di Isotta Fraschini Motori Spa e nel Cda di Fincantieri Marine Systems North America. Dal 2016 è direttore della Divisione Systems & Components di Fincantieri.



La famiglia Gemme "tra gli sfollati" - Gemme originario di Genova da ragazzo ha vissuto proprio sotto il viadotto, in via Porro, in piena zona rossa, precisamente al civico 7. E la sua famiglia è ancora proprietaria di quell'appartamento: lo stesso Gemma infatti ha partecipato ad una delle prime riunioni del comitato formato dai cittadini sfollati, nonostante ormai anche gli anziani genitori si siano trasferiti in una casa di campagna in Piemonte.