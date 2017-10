Salvini incontra i giornalisti dopo il voto: "Autonomia tema centrale" Ansa 1 di 17 Ansa 2 di 17 Ansa 3 di 17 Ansa 4 di 17 Ansa 5 di 17 Ansa 6 di 17 Ansa 7 di 17 Ansa 8 di 17 Ansa 9 di 17 Ansa 10 di 17 Ansa 11 di 17 Ansa 12 di 17 Ansa 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17 Ansa 16 di 17 Ansa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Il nostro interlocutore è Gentiloni" - "Il nostro interlocutore è il presidente del Consiglio dei ministri", ha sottolineato il numero uno del Carroccio. "Non mi stupirei che al tavolo della trattativa ci siano Zaia, Maroni, Bonaccini. E sentivo che anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si era espresso in questi giorni in tal senso".



"Qualcuno nel centrodestra non ha capito che aria tira" - Per Salvini "qualcuno nel centrodestra non ha capito che aria tira". Lo ha detto a proposito di chi, tra gli alleati, non ha appoggiato i referendum per l'autonomia: "Nel programma comune del centrodestra il tema dell'autonomia deve essere centrale". Salvini ha però sottolineato pure che domenica hanno votato "anche elettori del M5s, di Forza Italia, del Pd. Non rivendico niente per la Lega perché è una vittoria del popolo, che non cambia niente nei rapporti all'interno del centrodestra".



"Nostra linea nazionale non in discussione dopo il referendum" - Il segretario della Lega ha inoltre affermato che la linea "nazionale" da lui impressa al partito non è messa in discussione dall'esito dei referendum. "Quelli che dicevano che la linea nazionale della Lega avrebbe creato dei problemi al Nord non hanno capito un accidente".