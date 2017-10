Referendum Lombardia, il voto elettronico blocca gli scrutatori nei seggi

Debutto in salita per il voto elettronico in Lombardia: scrutatori bloccati nella notte ai seggi e lunga attesa, più del previsto, per il dato definitivo. Così a due ore e mezza dalla chiusura delle urne giungeva la protesta di chi non poteva tornare a casa dopo aver espletato le operazioni di spoglio del referendum per l'autonomia, a causa di un cavillo burocratico. Alla fine di tutto, infatti, gli addetti alle urne hanno dovuto attendere di ricevere la conferma che la lettura delle penne usb, con i dati di voto dei singoli tablet, fosse andata a buon fine. In caso contrario, infatti, i digital assistant avrebbero dovuto ricavare i risultati direttamente dalle memorie interne delle voting machine. E proprio i risultati tardano a venire ufficializzati.