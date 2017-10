Luca Zaia: "Il Veneto farà da apripista. Non farò mai il premier"

Il governatore del Veneto Luca Zaia si gode i risultati del referendum consultivo, un vero e proprio plebiscito: nella sua regione l’affluenza al voto è stata del 57,2% di cui il 98,1% si è espresso in favore del "Sì". Ai microfoni di Mattino Cinque Zaia commenta questa vittoria: "È una partita che seguiamo da 25 anni ed è una partita del popolo, non delle segreterie di partito. Il Veneto farà da apripista, sono convinto che queste riforme diventeranno endemiche".



A chi in studio gli chiede il significato di questo referendum dal punto di vista delle dinamiche del centro destra, Zaia risponde in maniera netta: "Questa campagna referendaria non rappresenta le primarie del centro destra, non farò il premier. Voglio restare in Veneto". Una chiusura dettata dalla volontà del popolo: "Il popolo ci ha delegato a rappresentarli e il referendum è un big bang. Il popolo ci ha dato indicazioni e il popolo deve essere ascoltato".