Referendum sul Jobs Act, il Pd si divide: Schlein cerca un equilibrio

La linea della prudenza Finora, la segretaria del Pd ha evitato di schierare ufficialmente il partito perché non è un mistero che sul punto tra i democratici le posizioni sono articolate e nel Pd non sfugge a nessuno che la posizione di Conte può essere letta anche alla luce di questo dato. Come sull’Ucraina – è il ragionamento – il leader 5 stelle prova a scavalcare il Pd a sinistra, contando sul fatto che i democratici dovranno tenere inevitabilmente una linea più prudente. Linea che, non a caso, viene illustrata da Matteo Orfini, che da ex presidente del partito sa quanto sia opportuno evitare mosse impulsive su argomenti del genere: “Non credo che questo referendum sia tema da affrontare in campagna elettorale, immagino ci sarà una direzione. È del tutto evidente che è un argomento sul quale ci sono nel Pd opinioni differenti, si farà a tempo debito una discussione negli organismi dirigenti e assumeremo una discussione comune, come facciamo sempre”.

Le parole di Renzi Sulla questione si è espresso anche lo stesso Matteo Renzi: "Il JobsAct, Industria 4.0, la riduzione delle tasse (Irap costo del lavoro), i veri 80 euro: le nostre misure hanno creato occupazione e aumentato i salari. Oggi la Cgil e i Cinque Stelle vogliono cancellarle con un referendum. Il Pd di allora votò quelle riforme. Il Pd di oggi sta con Cgil e Landini. Domando ai riformisti: ma che ci fate ancora là dentro? Stanno cambiando posizione su tutto. Venite con noi a costruire la casa dei riformisti. A costruire gli Stati Uniti d'Europa" ha scritto su X l'ex premier.

Favorevoli e contrari "Se al posto della Schlein firmerei i referendum sul Jobs Act e sulla precarietà della Cgil? No, non li firmerei ma non mi permetto di dire quello che dovrebbe fare la nostra segretaria". Lo ha dichiarato Lorenzo Guerini, deputato Pd, intervenendo a "L'Attimo Fuggente" condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale Radio. "Se al posto della Schlein avrei candidato Strada e Tarquinio? Per fortuna non sono io il segretario del PD e penso che non lo sarò mai", ha aggiunto Guerini.

Alleanza Verdi Sinistra invece, è pronta ad appoggiare il referendum della Cgil per cancellare il Jobs Act. "Alzare gli stipendi, ora. Come? Ne discutiamo domani sabato 4 maggio, al Monk di Roma, dalle 9.30, non mancare! Durante l'evento sarà possibile firmare per i referendum della Cgil per cancellare il Jobs act, abolire la precarietà e rendere più sicuro il lavoro negli appalti". Così sui social il deputato di Avs, segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Arturo Scotto, esponente della sinistra del partito e capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, è tra quelli che darà una mano al referendum: “Saranno tanti i militanti e i dirigenti del Pd che daranno una mano a raccogliere le firme, come ha detto la segretaria. Anche io sarò tra questi”.