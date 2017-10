Referendum, trionfano i sì: Zaia chiede il "Veneto a statuto speciale" ma scoppia la polemica

L'affluenza in Lombardia - In Lombardia invece l'affluenza viene trascinata dal voto nelle valli ma si ferma nel Milanese: il 38,25%, con il 95,29% di sì. Maroni: "Da Gentiloni ok al confronto".



"Flop" del voto elettronico in Lombardia - In Lombardia si sono registrate alcune criticità tecniche nella fase di riversamento dei dati delle Voting machine e pertanto i risultati completi sono arrivati solo nella tarda mattinata di lunedì. Era la prima volta che veniva sperimentato in Italia il voto elettronico ma lo scrutinio è risultato lentissimo. "Abbiamo avuto un problema con 300 chiavette su 24mila tablet", spiega il governatore Roberto Maroni.



Maroni: "Il Nord vuole essere ricompensato" - Maroni, che aveva posto l'asticella dell'affluenza al 34% per decretare il successo della consultazione, si proclama comunque soddisfatto. "Io punto con la maggiore autonomia ad avere almeno 24-25 miliardi di euro in più che, con le giuste competenze, mi consentirebbero di fare quello che ora non riesco a fare. Il Nord c'è e vuole essere ricompensato".



"Da Gentiloni via libera al confronto" - Il presidente della Lombardia ha poi riferito di aver avuto un "cordiale" colloquio col premier Paolo Gentiloni sul risultato del referendum. "Mi ha confermato il via libera al confronto su tutte le materie previste dalla Costituzione, con anche il coinvolgimento del ministero dell'Economia" sulla questione del coordinamento del sistema tributario.



Renzi: "Risultato da non minimizzare, prioritario il taglio delle tasse" - Il segretario Pd Matteo Renzi parla di un "risultato che non va minimizzato, ma la vera priorità è ridurre la pressione fiscale. Il messaggio è serio, si chiedono più autonomia ed efficienza. Per me il modo corretto per affrontare i futuro non è solo la procedura dell'art. 116 della Costituzione come chiedono i governatori, ma prendere atto che in Italia esiste una gigantesca questione fiscale2.



Grillo: "Vittoria popolare, Lega Nord ha aspettato due anni" - "I cittadini di Lombardia e Veneto hanno partecipato, votato e deciso: non possono rimanere inascoltati". E' quanto si legge sul blog di Beppe Grillo in merito al referendum sull'autonomia, sferrando poi un attacco alla Lega Nord: "Si è comportata vergognosamente, sventolando il tema dei residui fiscali delle Regioni, che con non c'entrano niente". "Chi parla di truffa o di soldi buttati fa a pugni coi dati numerici", si legge ancora sul blog.



Zaia: "Statuto speciale è una richiesta aggiuntiva" - "Non bisogna essere premi Nobel per capire che la trattativa principale sulle 23 competenze si svilupperà col governo sui binari sanciti dalla sentenza della Consulta che autorizzava il referendum veneto, quindi in linea assoluta con l'articolo 116". Lo sottolinea il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Nessuno vieta che, parallelamente - aggiunge -, una Regione avanzi al Parlamento la proposta di una legge per ottenere l'autonomia speciale".