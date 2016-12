Un gesto e la BMW Serie 7 sa che deve fare

08:30 - Il parcheggio automatico senza guidatore, un computer di bordo che intuisce i gesti del conducente e regola il volume della radio o il climatizzatore. Non siamo nel futuro, ma nel presente BMW, che sta lavorando intorno alla sua ammiraglia ‒ la Serie 7 ‒ per farne lʼincubatrice di nuove tecnologie, impensabili forse fino a qualche anno fa. La BMW Serie 7 Predrive, concept dellʼammiraglia che sarà, ha lʼambizione di definire i futuri benchmark nel settore, a cominciare dal peso, perché sarà più leggera di 130 chili grazie allʼutilizzo di fibra di carbonio.

Avrà anche un nuovo motore a benzina sei cilindri in linea con tecnologia biturbo, più efficiente ma che non rinuncia alla potenza. Innovativi saranno i sistemi di regolazione dell’assetto e gli ammortizzatori pneumatici a due assi a regolazione elettronica, di serie come anche il Dynamic Damper Control. Il comfort di marcia risulterà pertanto assoluto, e neanche farà accorgere ai passeggeri lʼeccezionale dinamicità delle motorizzazioni BMW. Di serie anche lo sterzo attivo integrale (Integral Active Steering), ottimizzato col sistema di stabilizzazione attivo antirollío Dynamic Drive, realizzato per la prima volta ad alimentazione elettromeccanica.

Ma se parliamo di comfort, cʼè dellʼaltro: il sistema iDrive che gestisce tutte le funzioni di bordo, oltre allʼazionamento touch, sarà per la prima volta attivabile con comandi a gesti. I movimenti della mano rilevati da un sensore 3D permettono di gestire le funzioni dellʼinfotainment, e così basterà un cenno per regolare il volume del programma audio o accettare una chiamata in entrata, ed è anche possibile collegare un determinato gesto, previamente definito, ad una specifica funzione. Infine, la prossima BMW Serie 7 sarà la prima automobile di serie al mondo capace di eseguire le manovre per entrare e uscire da un parcheggio o da un garage senza guidatore. Le manovre di entrata e di uscita dai parcheggi saranno controllate dal guidatore con la chiave a display, anch’essa una novità, ed eseguite automaticamente dalla vettura.