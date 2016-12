14 maggio 2015 X5 xDrive 40e, prima BMW ibrida plug-in Doppia motorizzazione benzina ed elettrica

Immaginate un "bestione” come BMW X5 che marcia silenzioso con la trazione puramente elettrica. Non va velocissimo, massimo 120 orari, e lʼautonomia è limitata a una trentina di km, ma il grande Suv sa essere pulito e rispettoso dellʼambiente. Però, se vuole, il nuovo X5 xDrive 40e "aggiunge” lʼesuberanza del motore biturbo benzina e sfodera in tutto più di 300 CV e le "solite" prestazioni BMW. A voi la scelta, perché la BMW X5 xDrive 40e non perde nulla delle sue doti dinamiche, né tantomeno della sua versatilità.

Una versione che è la prima vettura ibrida plug-in che BMW produrrà in serie. Scelta nientʼaffatto strana quella di un grande Suv, perché il segmento "luxury premium" chiede sempre più spesso tecnologia, innovazione, che non la classicità di inserti e tappezzerie preziose. A trazione integrale, la BMW X5 xDrive 40e ha la doppia alimentazione benzina/elettrica: il 4 cilindri 2.0 con tecnologia Twin Turbo Power sviluppa 245 CV, mentre il motore elettrico sincrono integrato nel cambio automatico Steptronic a 8 rapporti sviluppa da solo 113 CV. Se lavorano insieme, i due propulsori arrivano al picco di potenza di 313 CV, la velocità massima sale fino ai 210 km/h e lʼaccelerazione da 0 a 100 si compie in soli 6,8 secondi. Eppure, i consumi si attestano sui tre litri e mezzo per 100 km nel ciclo misto.