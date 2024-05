La Collezione Antoine de Saint-Exupéry su DS 3, DS 4 e DS 7

Le collezioni DS Automobiles DS Automobiles presenta nuove collezioni con cadenza annuale, come nell'universo della Haute Couture. Queste proposte esclusive sono espressione di un'expertise riconosciuta che ingloba i valori di DS Automobiles. La Collezione 2024 è il risultato di una ricca collaborazione con un simbolo della storia della Francia: un uomo che è stato nel contempo poeta e viaggiatore, scrittore ed eroe, Antoine de Saint-Exupéry. Fortemente ispiratori, i suoi racconti danno origine a tre modelli con caratteristiche distintive, legati a quattro delle sue opere: Il Piccolo Principe, Corriere del Sud, Cittadella e Volo di notte. Per celebrare il lancio di questa Collezione, ai primi 80 clienti europei verrà offerto un certificato con il nome di una stella.

I particolari della DS 3 Antoine de Saint-Exupéry Presenta una citazione tratta da "Il Piccolo Principe", un'opera onnipresente e umanista, considerata la più tradotta al mondo. Il suo abitacolo è dotato di interni Opéra in pelle Nappa Marrone Criollo con rivestimenti speciali per la plancia e gli interni delle portiere. Le cuciture satinate disegnano le linee di una stella cadente e le iconiche cuciture point-perle sono di colore Terre de Cassel, mentre rappresentano un'ulteriore raffinatezza gli interni con il rivestimento in pelle degli airbag. I battitacchi riportano la citazione "Per [... ] quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide", tratta da "Il Piccolo Principe", oltre a un disegno dell'autore.

All'esterno, si notano i badges sulle porte anteriori e i copriruota in tinta “Volo di notte” sui cerchi Nice da 18", mentre la dotazione è completata da Keyless Entry & Start, sedili riscaldati e navigatore connesso con DS Iris System e ChatGPT. Per quanto riguarda la propulsione, la DS 3 Antoine De Saint-Exupéry è disponibile nelle versioni E-Tense 100% elettrica, Hybrid, PureTech 130 a benzina e BlueHDi 130 Diesel. E' disponibile in tre colori con tetto nero: Volo di notte, Grigio Cristallo e Nero Perla, di seguito invece il suo listino:

DS 3 E-Tense Antoine De Saint Exupéry: 46.050 euro

DS 3 Hybrid Antoine De Saint Exupéry: 37.550 euro

DS 3 Antoine De Saint Exupéry PureTech 130 con cambio automatico : 36.050 euro

DS 3 Antoine De Saint Exupéry BlueHDi 130 con cambio automatico : 38.000 euro

I particolari della DS 4 Antoine De Saint Exupéry Riprende una citazione tratta da "Corriere del Sud", il primo libro pubblicato dall'autore e simboleggia il coraggio, la libertà e la fedeltà di un uomo che ha vissuto di letteratura e di cielo. Presenta interni in pelle Marrone Criollo Opéra, impreziositi da finiture esclusive: sulla plancia, la pelle è rifinita con cuciture doppie Criollo e Terre de Cassel, che impreziosiscono anche i rivestimenti interni delle portiere. I sedili anteriori sono invece riscaldati, massaggianti e rinfrescanti. Come per il resto della gamma, sulla plancia è presente un badge “Antoine de Saint-Exupéry”, allo stesso tempo la citazione “Le stelle determinano le distanze reali per noi” e il disegno di un aeroplano sono riportati sui battitacchi delle portiere anteriori. Il profilo della vettura è invece dominato dal vistoso taglio a diamante dei cerchi Siviglia da 19", che adottano nuovi copriruota in tinta “Volo di notte”.

La DS 4 è in listino con quattro motorizzazioni: Plug-in Hybrid 225, Hybrid, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel ed è disponibile in tre colori con tetto nero: Volo di notte, Grigio Cristallo Nero Perla. Di seguito i prezzi:

DS 4 E-Tense 225 Antoine De Saint Exupéry: 54.600 euro

DS 4 Antoine De Saint Exupéry Hybrid: 45.150 euro

DS 4 Antoine De Saint Exupéry PureTech 130 con cambio automatico: 43.700 euro

DS 4 Antoine De Saint Exupéry BlueHDi 130 con cambio automatico: 45.150 euro

I particolari della DS 7 Antoine De Saint Exupéry Hybrid Il modello più grande dei tre riporta una citazione tratta da “La saggezza delle sabbie”, una raccolta di riflessione sulla condizione umana, postuma all'autore. DS 7 Antoine De Saint Exupéry Hybrid presenta i nuovi interni Opéra Marrone Criollo. La pelle Nappa è accompagnata da ricami Tramontana e cuciture point-perle Terre de Cassel, inoltre il badge “Antoine de Saint-Exupéry” rifinisce la plancia e si accosta alla citazione “È la via del dialogo tra le stelle e noi”, insieme alle stelle abbozzate sui battitacchi delle portiere anteriori. Altre cuciture e i braccioli in Criollo Marrone conferiscono un ulteriore tocco di eleganza, invece il volante è interamente rivestito in pelle Basalto, compresa la copertura degli airbag. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e rinfrescanti; i cristalli fonoassorbenti. Esternamente si nota il nuovo badge "Antoine de Saint-Exupéry" sulle portiere e un nuovo copriruota in tinta "Volo di notte ", mentre di profilo spiccano i cerchi New York da 21" appositamente disegnati per la DS 7 Plug-in Hybrid 4x4 360.

La DS 7 Antoine De Saint Exupéryè è disponibile con motorizzazioni ibride plug-in da 360, 300 e 225 CV e con il motore Diesel BlueHDi 130, sono invece quattro i colori da scegliere: Volo di Notte, Grigio Cristallo, Nero Perla e Blu Imperiale. Ecco invece il listino: