Jeep Avenger con CarCloud by Drivalia

Jeep Avenger, un'auto importante per il mercato

Drivalia si avvicina allo spirito di avventura di Jeep Avenger, modello fortemente apprezzato sul mercato, essendo il più venduto in questo 2024 nel segmento dei B-SUV 1. Lo fa lanciando CarCloud Avenger, la prima formula di subscription dedicata a Jeep Avenger 1.2, che consente di godere dei vantaggi della mobilità in abbonamento mensile, tra cui flessibilità, ricchezza di servizi post-vendita e gestione “end to end” completamente online, senza i vincoli legati all'acquisto del veicolo. Per Drivalia si tratta di una proposta importante, che arricchisce e rende più attraente la gamma di formule CarCloud, l’abbonamento all’auto che fino a oggi è stato scelto da 45.000 utenti e disponibile anche per le aziende, oltre che privati e liberi professionisti.