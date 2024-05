Speciale Motori 2024: Cupra Leon e Formentor, MINI Aceman, smart #5 Concept, Livewire S2 Mulholland  

Doppia novità per Cupra, presente e futuro full electric per MINI, smart e il marchio a zero emissioni di Harley-Davidson.

Avete mai letto o visto, di recente, uno Speciale Motori con duplici novità e tre brand che fondono insieme passato e futuro delle due e quattro ruote nel "puro formato elettrico"? Forse no ed è per questo che ogni tanto ci divertiamo a spaziare nell'universo delle novità motoristiche.

Cupra e la nuova Leon e Formentor Il crossover e la berlina sportiva, disponibile anche in versione wagon, sono state rinnovano con un restyling che introduce diversi aggiornamenti, a partire dal design. La Formentor, il primo modello sviluppato in esclusiva da Cupra, in questi anni ha raccolto 120.000 ordini diventando non solo il bestseller del brand spagnolo, ma anche il SUV-Coupé più venduto in Europa. Ora è arrivato il momento del restyling di metà carriera, che ha aggiornato la Formentor senza snaturarne l’essenza. Tempo di restyling anche per la Leon e per la Leon Sportstourer, che sono state rivisitate per continuare a rappresentare nel segmento C i valori di Cupra, soprattutto per quanto riguarda il design e le emozioni alla guida. Se volete sapere di più, non perdetevi il servizio che segue.

MINI Aceman cavalca il futuro elettrico Crossover più piccola della Countryman, è prodotta in Cina e sarà in listino soltanto in versione full electric. Per la nuova MINI Aceman non sono dunque previste motorizzazioni con motore termico, della serie o tutto o niente. La crossover inglese cavalca così la transizione verso la nuova mobilità e nel 2026 potrebbe essere prodotta nella fabbrica di Oxford. Le misure della MINI Aceman fanno segnare una lunghezza di 407 cm, una larghezza di 175 cm e un'altezza di 149 cm, dimensioni che la pongono nello stesso "mondo" della Clubman, che ha finito la sua avventura sui mercati. Nel video qui sopra, il servizio con tutte le informazioni sulla nuova MINI Aceman.

Ufficio stampa MINI

smart #5 Concept Cresce nelle sue dimensioni e offre maggiori opportunità per chi ama vivere l'avventura spostandosi in automobile. La smart #5 Concept è l'anticipazione del Suv di serie di medie dimensioni che arriverà sul mercato nel corso del 2025. Tra l'altro, si tratta della prima Suv con queste misure per smart. Tra le sue caratteristiche principali ci sono la versatilità e lo spazio a bordo. A tal proposito la smart #5 Concept è lunga circa 460 cm e ha un design fatto di linee nette e squadrate: nel listino di smart sarà il modello più grande della Casa tedesca. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più riguardo le caratteristiche tecniche allora guardate il servizio qui sopra.

Ufficio stampa smart

Harley Davidson e il mondo elettrico Livewire, il marchio di Harley-Davidson specializzato nella mobilità elettrica, ha presentato la nuova S2 Mulholland, una roadster a zero emissioni caratterizzata da un design di ispirazione classica. Sviluppata sulla piattaforma della S2 Del Mar, presenta uno stile differente che ha molti richiami alle moto classiche. La tradizione incontra però la modernità, non solo per l’alimentazione elettrica, ma anche per la grande attenzione alla sostenibilità: volete sapere perchè? Allora guardate il video inserito in questo articolo.