Mini Countryman 2024: ecco la terza generazione

Da sempre conosciuta come crossover, sposta l’asticella verso il segmento dei Suv e cresce nelle dimensioni: rispetto al modello uscente, la nuova è più alta di 6 cm, più lunga di 13 cm (per un totale di 4,43 metri) e ha un passo di 2,69 metri, mentre il bagagliaio offre una capienza minima di 460 litri, estendibile fino a 1.450 litri.

Il nuovo design è più spigoloso e riconoscibile dai fari Matrix Led, ora più squadrati e dal nuovo elemento che trova spazio nel montante posteriore, proposto in finiture diverse in base all'allestimento.

L’abitacolo della nuova Countryman presenta un solo schermo in posizione centrale, dotato di tutte le funzionalità necessarie, mentre davanti al guidatore un head-up display (optional) raccoglie le principali informazioni utili durante la guida. Il cruscotto è stato disegnato con linee curve ed è rivestito con materiali tessili bicolori realizzati con il poliestere riciclato.

Per quanto riguarda versioni e motorizzazioni partiamo con la variante full electric, che sarà proposta in due versioni. La E è equipaggiata con un solo motore elettrico da 204 CV e ha 250 Nm di coppia (con autonomia dichiarata dalla casa inglese di 462 chilometri). La SE ALL4 dispone invece di due motori e della trazione integrale, con una potenza complessiva di 313 CV e una coppia di 494 Nm (in questo caso l’autonomia dichiarata è di 433 km nel ciclo WLTP). La nuova MINI Countryman sarà comunque in listino anche con motori benzina e diesel, sia nella variante con trazione anteriore che integrale.