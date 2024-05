Omoda ha presentato la 7

Gli esterni della Omoda 7

Le sue dimensioni raccontano di una lunghezza pari a 462 cm (circa 25 cm in più della sorella più piccola 5), di una larghezza di 187 cm e di un'altezza pari a 167 cm, mentre il passo è di 270 cm. A colpo d'occhio la Omoda 7 appare slanciata e con un frontale a clessidra, invece il profilo viene messo in risalto dai grandi cerchi in lega di 20”. Ci sono dei tratti stilistici spigolosi e verticali (nel frontale per esempio) o inclinati (il lunotto) che comunque non ostacolano la dinamicità del design e questo lascia pensare che potrà essere di gradimento anche nei mercati europei.