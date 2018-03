28 marzo 2018 09:00 Nuova Renault Clio R.S. 2018, giocattolo sportivo Motore da 220 CV e tanta adrenalina

Renault rafforza la sua immagine sportiva con la nuova Clio R.S. 2018 da 220 CV, svelata nei giorni scorsi a Lazise sul Garda. È una piccola davvero adrenalinica, una vettura da campionato monomarca RS Trophy per intenderci, prodotta chiaramente in serie speciale e limitata (in Italia è già arrivata la serie di 25 unità numerata da 100 a 124).

La nuova Clio R.S. nasce con lʼobiettivo di celebrare i 40 di Renault in Formula 1. Si presenta con sospensioni e culla anteriore rinforzati e un peso complessivo di 100 kg inferiore alla versione 2012, ciò che ne esalta ulteriormente la dinamicità. Il motore 1.6 turbo eroga 220 CV di potenza e una coppia massima di 280 Nm con overtorque. Ha molti equipaggiamenti “Race”: Launch Control, RS Drive con tre modalità di guida, RS Vision e RS monitor. Il cambio a doppia frizione EDC con levette al volante dispone della funzione “multichange down”, ovvero scala anche due marce alla volta per recuperare più in fretta i tempi di ripresa.

Le personalizzazioni esterne e interne sono varie: la versione R.S. ‒ che sta per Renault Sport ‒ è subito riconoscibile rispetto alle altre Clio. Il look esterno dark si esalta per quei dettagli Giallo Sirio sui cerchi in lega diamantati da 18 pollici e sulle modanature laterali, creando un contrasto cromatico che sa di sportività. La tecnologia LED Vision raggruppa le funzioni fendinebbia con cornering, le luci di posizione e quelle di profondità, per una più efficiente visione notturna. Di serie è anche il terminale di scarico Akrapovic.