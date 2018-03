Megane R.S. la vetta sportiva di Renault Sport

Lʼesperienza Renault Sport per la nuova, terza generazione di Megane R.S. Una versione pensata per i fan dell’alta velocità, che potranno trovare sulla vettura non soltanto lʼesuberanza dei 280 CV, ma anche la tecnologia dinamica del telaio 4Control con quattro ruote sterzanti. Non solo, ma il telaio offre due distinte configurazioni: Sport e Cup, il secondo con differenziale Torsen.