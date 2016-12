12 maggio 2016 08:00 Il test drive Renault 4Control a Padova Il sistema con quattro ruote sterzanti

Si chiama 4Control ed è lʼinnovativo telaio Renault a quattro ruote sterzanti. Un sistema che offre grandi vantaggi dinamici, perché aumenta la sicurezza in curva e rende più maneggevoli macchinoni come Espace e Talisman. Ma il 4Control non è una novità dellʼultima ora, debuttò infatti già nel 2007 sulla terza generazione di Laguna, oggi però è stato rinnovato con modifiche integrate anche a sospensioni e servosterzo.

Lʼevoluzione di quel telaio particolare ha attecchito oggi su tanti modelli top di gamma della Casa francese. Come le Talisman berlina e Sporter ‒ eredi della Laguna nel segmento D ‒ e il nuovo grande MPV Espace, ma anche sulla sportiva Megane GT. Tgcom24 ha provato, nel corso di un test drive organizzato da Renault a Padova, le versioni 4Control di Espace e Talisman. E la sensazione è di una guida davvero facile, perché queste auto vantano lʼagilità della Clio, con un diametro di sterzata di 10,8 metri (la Talisman, 11 metri Espace) analogo a quello della compatta francese di segmento B. Il secondo beneficio riguarda la stabilità del telaio 4Control, che permette maggior precisione in curva e prestazioni superiori, degne di una coupé sportiva. Infine la sicurezza che da quella stabilità deriva.

Ma vediamo come agisce il telaio 4Control. Agisce sulle ruote posteriori, facendole controsterzare rispetto a quelle anteriori alle basse velocità. Invece, a velocità più elevate, il sistema agisce in modo diametralmente opposto, cioè le ruote girano nella stessa direzione di quelle anteriori per mantenere una miglior traiettoria, contrastando la forza centrifuga che tende a fare allargare il posteriore nelle curve più veloci. Il 4Control interagisce poi con il Multisense, che consente di scegliere tra 4 diverse modalità di guida, privilegiando il comfort, l’efficienza o la sportività e calibrando in continuazione i parametri relativi a risposta di sterzo, cambio, sospensioni e acceleratore.