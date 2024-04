Porsche Cayenne GTS: le novità dei modelli Suv e Coupé

Design ed equipaggiamento esclusivi Tutti i modelli GTS di Porsche si riconoscono per il loro design sportivo ed esclusivo. Sfoggiano la sigla "GTS" nera sulle fiancate e sulla parte posteriore dell'auto, ma anche un frontale speciale con prese d'aria di raffreddamento più grandi, proiettori e luci posteriori oscurati e pinze dei freni rosse. Ci sono poi degli elementi aggiuntivi come le minigonne laterali, gli inserti anteriori, i profili dei finestrini laterali e le estensioni dei passaruota nel colore Nero Lucido. I terminali dell'impianto di scarico sportivo, precedentemente realizzati in Nero, sono ora rifiniti in una tonalità bronzo scuro, invece di profilo sono evidenti i cerchi da 21" RS Spyder Design rifiniti in grigio antracite

Ufficio stampa Porsche

La nuova Driver Experience I nuovi modelli GTS portano in dote le novità dell'ultimo aggiornamento di prodotto effettuato sulla Cayenne, che comprende la nuova Porsche Driver Experience caratterizzata da un quadro strumenti digitale curvilineo di serie e da uno schermo opzionale per il passeggero. L'abitacolo è stato impreziosito con un impianto audio surround Bose e di illuminazione diffusa, inoltre la Cayenne GTS Coupé dispone di un tetto panoramico fisso in cristallo, di serie, e di uno spoiler posteriore estensibile adattivo. Come optional si trovano tre diversi pacchetti sportivi leggeri, che includono anche un tetto leggero e un diffusore posteriore in carbonio, oltre a un isolamento ridotto. A seconda dell'equipaggiamento, con i pacchetti "Light" si può ridurre il peso del veicolo fino a 25 chilogrammi.

Telaio e tecnica La GTS ha un'altezza di marcia ridotta di 10 millimetri ed è dotata di sospensioni pneumatiche adattive di serie, che includono il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori e il sistema di ripartizione della coppia Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Tutti i componenti del telaio e i sistemi di controllo, come il Porsche Traction Management (PTM) e il Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) opzionale, sono stati concepiti appositamente per migliorare le prestazioni. La tecnologia di smorzamento a doppia valvola assicura una maggiore reattività, mentre le sospensioni pneumatiche a doppia camera garantiscono un carico delle molle più dinamico. Gli snodi dell'asse anteriore dei modelli Cayenne GTS provengono dalla Cayenne Turbo GT (non commercializzata in Europa) e aumentano il camber negativo delle ruote di 0,58 gradi rispetto agli altri modelli Cayenne, aumentando il piacere di guida in curva.

