Lamborghini Huracán Sterrato All-Terrain

Le livree

Ognuna delle quattro versioni della Sterrato mette in mostra una verniciatura mimetica opaca creata riflettendo gli ambienti naturali in cui la Sterrato eccelle e adottando i colori dei paesaggi da cui traggono ispirazione. Neve riprende le tonalità ghiacciate della tundra; Sabbia presenta i toni neutri del caldo deserto e del verde cactus, evocando dune e oasi; Bosco ricorda gli alberi, i muschi e le foglie dei sentieri forestali, mentre la Terra si ricollega al terreno e alle sabbie degli ambienti di brughiera oltre che ai paesaggi aridi sotto potenti tramonti. Gli esterni, sono rifiniti con tetto e copertura superiore del cofano in nero opaco, così come le barre portatutto e le barre trasversali. La parte inferiore della vettura è anch'essa verniciata in nero opaco con una fascia inferiore in un colore d'accento dedicato a ciascuna delle quattro versioni. Ciascuna delle vetture ha cerchi forgiati Morus da 19" in nero opaco, pinze di colore complementare e luci supplementari. Gli interni sono caratterizzate da cromia scura e twill di carbonio con Alcantara, grafiche Sterrato dedicate al laser e una targhetta Ad Personam che denota l'edizione speciale e richiama la livrea esterna.