Lamborghini Revuelto Opera Unica: 435 ore per verniciarla!

La carrozzeria è verniciata con una tinta che presenta delle sfumature di Viola Pasifae e Nero Helene, oltre ad accenti di rosso, blu e altre tonalità.

La stessa attenzione ai dettagli è stata posta negli interni, per i quali ci sono volute ulteriori 220 ore di lavoro. Il risultato è un abitacolo estremamente personalizzato, con rivestimenti in pelle bicolore (Nero Ade e Viola Acutus) e il logo del 60° anniversario ricamato in varie tonalità sugli schienali, sugli inserti delle porte e addirittura sul rivestimento del tetto.

Sotto al cofano ritroviamo il V12 da 6.5 litri della Revuelto con tre motori elettrici, per una potenza totale di 1.015 CV, che consentono di raggiungere una velocità massima di 350 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. Questa one-off è destinata a un collezionista privato, e il prezzo della personalizzazione non è stato rivelato.