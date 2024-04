Skoda Kodiaq 2024: la prova su strada

L’abitacolo della nuova Kodiaq 2024 presenta un feeling molto più premium rispetto alla versione precedente. Completamente rinnovata la plancia, nella quale spiccano i due schermi della strumentazione digitale e dell’infotainment, quest’ultimo con diagonale fino a 13 pollici . I materiali utilizzati trasmettono una sensazione di qualità ci sono tante soluzioni intelligenti per lo sfruttamento dello spazio, come le piccole tasche per contenere lo smartphone o l’organizer in plastica che può essere posizionato sul tunnel. Il punto di forza della Kodiaq è il bagagliaio , che ha una capacità minima di ben 910 litri in configurazione a 5 posti, che scendono a 340 con la terza fila di sedili in uso.

Come va su strada

Sulle strade di Barcellona e della Costa Brava, abbiamo guidato la nuova Skoda Kodiaq nella versione 2.0 turbodiesel da 193 CV e 400 Nm di coppia. In gamma ci sono anche una versione meno potente (150 CV) dello stesso motore, un benzina 1.5 litri mild hybrid da 150 CV e nei prossimi mesi arriverà anche una ibrida plug-in basata sul 1.5 benzina con potenza complessiva di 210 CV e autonomia dichiarata in elettrico intorno ai 100 km. A nostro parere, il diesel rimane comunque la scelta migliore per un’auto di questo tipo: il 2.0 da 142 kW muove la vettura in scioltezza e consente anche un andamento brillante, senza essere sportivo. La casa dichiara una velocità massima di 220 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi, davvero non male vista la massa di 1800 kg. Le dimensioni e il baricentro alto si sentono ovviamente nel misto, dove comunque fa un ottimo lavoro il raffinato assetto a controllo elettronico. Bene il cambio DSG a 7 rapporti e la trazione integrale, che consente di affrontare in sicurezza anche dei tratti di sterrato utilizzando le specifiche modalità di guida selezionabili. Il pacchetto ADAS include tutti i sistemi di ultima generazione, che consentono di aumentare il comfort di viaggio nei lunghi trasferimenti; segnaliamo solo il mantenimento di corsia un po’ brusco nell’intervento.